ورش حكي شعبي وطباعة وخيامية ضمن فعاليات "قصور الثقافة" بالإسكان البديل

شهدت عدة أحياء ومدن الإسكان الآمن بديل العشوائيات، أمس الإثنين، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وفي هذا السياق؛ عقدت الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية ورشة حكي شعبي، بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، بعنوان "الحكي والفن"، قصت خلالها هبة ممدوح السيد الباحثة بالإدارة، قصتي "الثلاث بنات" "والخرفان السبع" التي تعرض أهمية التعاون والالتزام بالضوابط من قبل ولي الأمر أو المدرس، وأخصائي المكتبة، لحماية أنفسهم من التعرض للمخاطر، وكذلك أهمية التفكير الجماعى والترابط الأسري بين الأخوات من أجل الوصول لحلول، بالإضافة لضرورة الاعتراف بفضل الأبوين والبر والإحسان إليهم، وتناولت حكاية "الثلاث بنات" الرضا بالمكتوب وعدم الطمع فيما يملكه الغير، وفى ضوء قصص الحكي الشعبي تم تبادل الحديث مع الأطفال لعرض القيم والدروس المستفادة. وفى الختام نفذت ورشة فنون تشكيلية لتعليم الأطفال رسم عدد من العناصر والموتيفات الشعبية المعبرة عن التراث والمستوحاة من القصص التي سردت عليهم.

وفي مركز شباب أهالينا نفذت ورشة أشغال يدوية للتطريز الوبري لتعليم الفتيات عدة مهارات في الحرف تصلح كمصدر دخل لأسرهم، تدريب الدكتورة إيمان محمد علي، والتي حرصت على تعريف الفتيات بالأدوات المستخدمة مثل ماكينة النسيج الوبري وتارات مختلفة الأحجام والمقاسات، وقماش دك وخيوط ملونة، وذلك ضمن برنامج تمكين الفتيات لتعليمهن حرف تساعد في زيادة دخل الأسرة.

ونظم قصر ثقافة السلام عددا من الفعاليات الفنية بمدرسة النهضة الإعدادية بالمحروسة، في مجال الورش الفنية ورشة رسم حر بعنوان "علم مصر" لرسم أهم المحافل والمباني والمناسبات التي يرفع فيها علم مصر لزيادة الوعي بالهوية الوطنية، تدريب الفنان محمد كمال، وقام إبراهيم عبد المنعم بتدريب الرواد بورشة طباعة موتيفات مختلفة ومتنوعه على القماش لإنتاج مفارش بمساحات مختلفة، كما نفذت سماح عبد القادر ورشة خيامية لتصميم عناصر من الفن الشعبي بتقنية الخيامية وتجهيزها للتصميم لإنتاج قطع فنية من الخيامية، وذلك في إطار ورش تمكين الشباب والفتيات لتعليم حرف يدوية مختلفة.

فعاليات قصور الثقافة بمناطق الإسكان البديل تنظم بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل ومنسق البرنامج، وتأتي ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وأجهزة الأحياء والمناطق المذكورة، في إطار تكثيف برامج قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة دعما للعدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق والعمل على اكتشاف ورعاية موهوبيهم.

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