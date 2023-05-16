الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب يطالب بعودة تفعيل شركة الطيران المنخفضة التكاليف

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

دعا النائب محمود فيصل القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لعودة تفعيل شركة الطيران المنخفضة التكاليف المنبثقة من شركة مصر للطيران، التى وافق عليها رئيس مجلس الوزراء ٢٠٢٢ وتم تسميتها "إير ممفيس".

وأضاف القط، خلال الجلسة النقاشية للجنة السياحة بالحوار الوطني، اليوم، أن مصر كان لها السبق في إنشاء هذا النمط من الشركات، وعندما تم إيقافها تم تدشين شركة خليجية بنفس الفكرة.

وأوضح القط أن وزارة السياحة أعلنت عما يسمى بمثلث النجاح للوصول إلى ٣٠ مليون سائح في ٢٠٢٨، وكان أحد أضلاع المثلث مضاعفة طاقة الفنادق ٣ أضعاف، وهو ما يستلزم بنية تحتية ووقتا طويلا، مقترحا أن يكون لدينا خطة قصيرة الأجل تسمى "تدوير عدد الليالي السياحية"، وتكون بالتوازي مع الخطة الطويلة الخاصة بوزارة السياحة.

الأحزاب والسياسيين الحوار الوطنى الجلسة النقاشية الليالي السياحية الطيران وزارة السياحة نسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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