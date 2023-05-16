الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المحافظين بالحوار الوطنى: نحتاج مصنعًا بكل قرية.. وهيكلة "تكافل وكرامة"

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال حسن يوسف، ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني، إنه لا حماية اجتماعية حقيقية دون استقرار سياسي حقيقي من خلال نظام انتخابي فاعل.

جاء ذلك في كلمته بجلسة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، مؤكدًا أن ملف تكافل وكرامة به إشكاليات كثيرة وخاصة على مستوى عمل الحكومة التي تنظر للكم وليس الكيف، حيث تخرج سنويًا من أجل الكشف عن أرقام جديدة في وقت هذه الأرقام لا تقبض سوي فتات لا يتجاوز ٦٠٠ جنيه.

وأضاف أن الربط بين معاش "تكافل وكرامة" والقوة الشرائية ضرورة حفاظًا على حياة المصريين، مقترحًا أن يتم العمل على تخفيض أعداد تكافل وكرامة مقابل زيادة الـ٦٠٠ جنيه لـ١٠٠٠، ليعقب على حديثه مقرر الجلسة بقوله: "هل أنت مع التخفيض لعدد تكافل وكرامة؟"، ليرد يوسف بقوله "الحكومة تنظر للكم دون الكيف".

وأكد على أن مبادرة حياة كريمة فرصة عظيمة للتنمية والرخاء، ولكن هذه المبادرة لم تستهدف بناء الإنسان وتوفير فرص عمل، وهو أمر يمثل تحديًا كبيرًا، وبالتالي لا بد أن نكون أمام مبادرة جديدة لعمل مصنع في كل قرية.

العدالة الإجتماعية الحوار الوطنى حزب المحافظين حياة كريمه مبادرة حياة كريمة

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