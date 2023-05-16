الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المحافظين: صيانة الآثار وتجريم الاعتداء عليها ضرورة

حزب المحافظين
حزب المحافظين

قال محمد فهمي ممثل عن حزب المحافظين، إن الحزب يولي قطاع السياحة اهتماما كبيرا لما تمثله من اهمية لدعم الاقتصاد القومي من منطلق كونها مصدر أساسي للعملة الصعبة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»


وتابع فهمي: "ندرس الخطط لتكون مصر ضمن الدول المتقدمة في قطاع السياحة لما حباها الله من نعم كبيرة تؤهلها لذلك".


وأكمل نهدف لتغيير خريطة السياحة في مصر، فكلنا يعلم انه يوجد دول متعددة متقدمة سياحيا برغم ضعف مؤهلاتها مقارنة مصر، مطالبا بضرورة الاهتمام بمقومات السياحة، لتكون الاول عالمية.

وطالب ممثل حزب المحافظين، بضرورة الاهتمام بالسياحة الثقافية، والاهتمام بالاثار وتجريم الاعتداء على الاثار من اجل الحفاظ عليها ورعايتها.

ونوه الى ضرورة تأمين الاثار بأحدث الطرق، وصيانتها بشكل دوري، لظهورها أمام السياح بشكل جيد، مطالبا بفضل وزارة السياحة عن الاثار.

الاقتصاد القومي الحوار الوطنى الخريطة السياحية لمصر السياحة في مصر السياحة الثقافية المحور الاقتصادي

الأكثر قراءة

محمد جبريل: الدعوة للحوار الوطني سابقة لم تحدث في تاريخ مصر

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

انطلاق الاجتماع الإقليمى الدولى للطاقة الذرية بشرم الشيخ

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

وزير الصحة يوجه بالتحقيق فى النقص الحاد بالمستلزمات بمستشفى حلوان العام

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"