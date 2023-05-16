تدشين المعرض الدائم للفن التشكيلي ببهو المديرية بـ80 لوحة

وجهت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، أسمى عبارات الشكر التقدير لتوجه عام التربية الفنية لإتمام المعرض الدائم للفن التشكيلي ببهو المديرية.

وأكدت وكيل أول الوزارة أن هذا المعرض هو الأول من نوعه ويأتي لإضفاء روح الفن وأخلاقياته على هذا المكان بالمؤسسة العريقة، مشيرة إلى أن المعرض يضم 80 لوحة فنية من إبداعات المعلمين والطلاب، بالإضافة لمجسم بتقنية الصوت والضوء لمعبد الكرنك.

وذكرت الدكتورة هالة عبد السلام أن هذا المعرض قد تم التحضير له منذ أشهر وقام السادة الموجهين المعنيين بالإشراف عليه وتجهيزه وعمل إطارات للأعمال الفنية وتجهيزها بصورة نهائية للعرض بصورة تليق بتعليم بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة عبير موجه عام التربية الفنية والسادة الموجهين المشرفين على تجهيز المعرض.

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