مجدي البدوي يكشف مطالب النقابات ومؤسسات العمل الأهلي من الحوار الوطني

قال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة المجتمع الأهلي والنقابات في الحوار الوطني، إن الدولة في حاجة إلى التعاونيات، والتعاونيات في حاجة إلى الدولة، ومن ثم فإن الدولة ستساعدها على العودة للحياة من جديد.

وأضاف البدوي، خلال لقائه عبر قناة “مصر الأولى”، اليوم الثلاثاء، أن الحوار الوطني سيناقش العديد من القضايا المهمة في الفترة المقبلة، مثل ملف المجتمع الأهلي والنقابات العمالية والنقابات المهنية.

ولفت إلى أن النقابات العمالية لها مطالب عديدة مثل إقرار قانون العمل، حيث إننا نناقش هذا القانون منذ فترة طويلة، والرئيس عبدالفتاح السيسي حوّله للحوار المجتمعي من جديد، ونحتاج إلى إقرار هذا القانون من خلال الحوار الوطني.

وتابع: "سنناقش ملف العمالة غير المنتظمة، حيث قدمت الدولة الكثير لهم في الفترة الماضية بعد فترة طويلة من التجاهل، ولكن آن الأوان للحوار الوطني أن يفكر في دعم هذه الفئة ويحولها من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي".