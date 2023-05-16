الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو تنسيقية الأحزاب: حصة مصر من السياحة العالمية أقل من 1%

النائبة هيام فاروق
النائبة هيام فاروق

أكدت هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تمتلك إمكانات سياحية كبيرة جدا، ولكن رغم ذلك حصة مصر من السياحة العالمية اقل من ‎%1‎.  

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها».

وقالت إن هناك عدة تحديات أولها ضعف القدرة التنافسية، وتراجع الخدمات السياحية، ولذا يجب تطبيق آليات الجودة الشاملة للمساهمة في تطوير أداء شركات السياحة المصرية لتحقيق الميزة التنافسية، والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار على نحو يكفل حماية المنافسة، وإطلاق تطبيق إلكتروني للسياح يضمن المتابعة وحل المشكلات.

وشددت على ضرورة الاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأماكن الأثرية والاستعانة بالإحصائيات السياحية بشكل منتظم لتحسين المستوى.

كما أشارت إلى أزمة تشابك بعض الاختصاصات الحكومية المتعلقة بالسياحة، والتي تتطلب  تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، مع تغير اتجاهات السائحين، وتتطلب تسليط على منج السياحة العلاجية والبيئة ومنتج سياحة العائلة المقدسة، والانتهاء من وضع قانون السياحة العلاجية.

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