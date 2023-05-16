الحوار الوطني.. "الشعب الجمهوري" يطالب بالاهتمام بالكوادر البشرية السياحية

قال محمد الدالي، ممثل حزب الشعب الجمهوري بالحوار الوطني، إن الدولة بذلت جهودا ضخمة للنهوض بملف السياحة، والتغلب على ما أصابها خلال السنوات الماضية.

وأضاف الدالي بأولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني: “هناك عدة اقتراحات نتقدم بها خلال مناقشة ملف السياحة، بالمحور الاقتصادي”.

وأوضح الدالي أن صياغة الخريطة السياحية بمصر والجذب السياحي لها، تتطلب وضع الطيران والمطارات على رأس الاولويات، فضلا عن تنمية السياحة الثقافية، وتسهيل إجراءات السفر للسائح بين المدن السياحية، وأيضا فتح مقاصد سياحية وترويجها داخليا وخارجيا.

وتابع ممثل حزب الشعب الجمهوري، بأن الاهتمام بالكوادر والعناصر البشرية من بين متطلبات حل مشكلة ملف السياحة، فضلا عن الاهتمام بالترويج الإلكتروني غير الرسمي، وأخيرا وضع سياسات محفزة للاستثمار السياحي.

وانطلقت اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

وعقد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي، ودكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.