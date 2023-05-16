ليكيب: بيرناردو سيلفا بديل ميسى فى باريس سان جيرمان

وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطة بديلة لتعويض الرحيل المتوقع للأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات ميسي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ ينتهي عقده مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته ليكيب الفرنسية صباح اليوم، فإن باريس سان جيرمان وضع البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، كبديل محتمل لميسي في صفوف الفريق في حالة رحيله، مشيرة إلى أن إدارة النادي الباريسي أسندت مهمة إعادة بناء الخط الهجومي للفريق.

وأكدت ليكيب أن كامبوس بدأ اتصالاته باللاعب البرتغالي من أجل التفاوض على ضمه للفريق الباريسي.

وأشارت ليكيب إلى أن بيرناردو سيلفا لا يشعر بالراحة في الحياة بشمال إنجلترا، وسيحاول كامبوس إحضاره إلى باريس الصيف المقبل، مؤكدة أن سيلفا يرغب في الانتقال لمدينة باريس التي يقضي فيها أغلب أوقات فراغه.

ورغم الاتصالات المستمرة بين كامبوس وسيلفا، التي حافظ عليها المدير الرياضي للنادي الباريسي منذ تواجد اللاعب البرتغالي في موناكو، إلا أن عملية انتقاله لن تكون سهلة خاصة أنه طلب الرحيل في الصيف الماضي، ولكن إدارة السيتي وبيب جوارديولا رفضا طلبه.

وينتهي عقد بيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو من عام 2025، وهو ما سيجعل عملية رحيله متوقفة على موافقة إدارة السيتي، وبيب جوارديولا، المدير الفني للفريق.