استشاري المناعة يوضح طرق الوقاية من "الربو"

كشف الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة، عن مسببات الإصابة بـ"الربو" وحساسية الصدر، وجاء أبرزها تربية الحيوانات الأليفة مثل "القطط و الكلاب"، بسبب ما تجمعه من بكتريا من "وبر"، حيث تتغذى عليه حشرة الفراش وهي المسبب الأول للحساسية، لافتًا إلى أن 80% من الحساسية تأتي بسبب حشرة الفراش ويوجد ف يمص منها 16 نوعا.

وأضاف "بدران" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الغبار، والبخور والألعاب النارية والمواد المعطرة والأدخنة، وأيضا تجنب الرياضة الثقيلة، والوجبات السريعة جميعها من مسببات الحساسية الصدرية، مشيرًا إلى أهمية معالجة حساسية الأنف مبكرًا وعمل خطة لسيطرة على الأعراض لتجنب تحولها لحساسية صدر.

استشاري مناعة يكشف مسببات الإصابة بالربو ويقدم نصائح للوقاية منه

ونصح بدران، مرضى الحساسية والربو بتجنب بعض المهن مثل النجارة والطلاء والكوافير، مشيرا إلى أن السمنة تؤدي لخطر الإصابة بالربو نتيجة الدهون حول الرقبة والصدر بسبب صعوبة التنفس و قلة الأكسجين، متابعا: يجب علاج نزلات البرد والانفلونزا لتجنب تطورها إلى ربو، مع تجنب التوتر والبكاء لأنه يزيد من الافرازات التنفسية والمخاط من الأنف، ويكون التنفس من خلال الفم ودخول الهواء البارد إلى الصدر والإصابة بالربو.

وأكد استشاري المناعة أهمية ارتداء الكمامة مهمة في الأماكن المغلقة نظرًا لانتشار نزلات البرد والإنفلونزا هذه الفتره، مضيفًا أن قلة جودة النوم والبكاء تسبب زيادة “الربو” أيضًا.