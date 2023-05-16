عبدالفتاح الجبالي: نتطلع لمقترحات المشاركين في الحوار الوطني بشأن السياحة

قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي، مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، إن السياحة مصدر مهم للدخل القومي وتعد واحدة من قاطرات النمو الاقتصادي ولها دور في دفع عملية التنمية نحو الأمام.

وأضاف الجبالي في كلمته في أولى جلسات لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني: “نتطلع إلى مقترحات المشاركين في شأن قضايا السياحة والبحث عن المشكلات والحلول، لتأهيل مصر إلى مكانتها المستحقة حتى تلعب الدور المنوط بها في الاقتصاد الوطني”.

وقالت الدكتورة أماني الترجمان، مقرر مساعد لجنة السياحة: “مصر من المفترض أن تكون ضمن أهم ٥ مقاصد سياحية عالميا، وطريقة الوصول إلى ذلك يستوجب الحوار البناء لتحديد المشكلة والحلول، وهو ما نتطلع إلى الاستماع إليه في جلسة اليوم”.

واستعرضت الترجمان محددات الحوار الوطني وأهدافه وضوابطه.

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وانطلقت اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وتعقد اليوم أربع جلسات تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية، الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

وعقد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي، ودكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.