أرباح "ليسيكو مصر" تقفز بنسبة 172% خلال الربع الأول من 2023

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة ليسيكو مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 171.6%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 90.55 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 33.33 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة القابضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 89.03 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 29.28 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خلال الفترة أرباحاً بقيمة 1.51 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل أرباح بقيمة 4.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.21 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 745.52 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.