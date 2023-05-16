الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"شئون الحرمين" تُنظم معرض الكعبة وكسوتها المشرفة فى المسجد النبوى

المسجد النبوي
المسجد النبوي

نظمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين معرض الكعبة المشرفة وكسوتها في المسجد النبوي، والذي يستمر حتى السبت الموافق 27 مايو الجاري.

ذكرت ذلك اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن المعرض - الذي يأتي بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس - يهدف إلى تعريف الزوار بعناية ملوك المملكة العربية السعودية بالكعبة المشرفة، وإعادة بنائها وترميمها وتدعيم جدرانها وتغيير بابها وتحسين الشاذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن.
ولفتت إلى أن المعرض يحتوي على بعض المقتنيات التي تختص بالكعبة، وهي أدوات غسيلها، وأطيابها، وهي العود وعطر الورد والبخور، وبعض القطع القديمة لكسوتها والكسوة الداخلية لها، وبعض القطع المستوحاه لكسوة الكعبة المشرفة والمكونة من ستارة باب الكعبة وبعض القناديل، ومنسج لكسوة الكعبة، وتتاح الفرصة للزوار لحياكتها في المعرض.
كما يستعرض المعرض بعض الصور الجمالية التي تحكي معالم الكعبة المشرفة، مثل باب الكعبة ومفتاح الكعبة والحجر الأسود والركن اليماني، وبعض الأفلام الوثائقية التي تهتم بالكعبة المشرفة، منها فيلم كسوة الكعبة المشرفة، فيلم تعرف على مخطوطات باب الكعبة المشرفة، وصور من معالم الحرمين.

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الكعبة المشرفة المسجد النبوي المملكة العربية السعودية الكعبة كسوة الكعبة

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