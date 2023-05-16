بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحى "إدفا" بسوهاج

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بسيارة خدمة عملاء متنقلة لتلقى طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي قرية إدفا بمركز سوهاج، وذلك للبدء فى التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشيرًا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته 156 مليون جنيه، ويخدم 88 ألف نسمة.

وأشار المهندس أبوضيف محمد أحمد، رئيس وحدة تنفيذ المشروعات، إلى أن مشروع صرف صحى قرية إدفا يضم محطة معالجة تبلغ طاقتها التصميمية 5000 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رئيسية تبلغ طاقتها التصميمية 95 لترا لكل ثانية وشبكات انحدار بطول 11 كيلو متر وعدد 2500 وصلة منزلية وخط طرد بطول 6000 متر وغابة شجرية على مساحة 125 فدانًا.

كما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية البربا بمركز جرجا بسوهاج والجارى به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكل أنحاء المحافظة وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ومخاطر الطلمبات، الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، وكذلك أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تتمثل فى لقاءات لرواد المساجد بالقرية وندوات لقادة الراى بالقرية، ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب وحملات طرق أبواب وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات واستطلاعات رأي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى وذلك لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.