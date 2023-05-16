الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق دهس فرد أمن ونقاشًا داخل كمبوند بالتجمع الأول

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، حبس سائق دهس فرد أمن ونقاشا داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، كما طالبت النيابة بإجراء الكشف الطبي على المتهم لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مرورى، ووجود مصابين داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود مصابين، وبعمل التحريات اللازمة تبين أنه أثناء مرور سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، وصعد أعلى الرصيف وصدم فرد أمن إدارى ونقاشا وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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