الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام حركة الملاحة.. ميناء الإسكندرية يستقبل 178 ألف طن سلع استراتيجية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم وصول ومغادرة 68 سفينة الى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 36 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة، حيث تم تداول 2370 حاوية مكافئة كما تم تداول 178 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

 ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام  بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

الإسكندرية الهيئة العامة لميناء الإسكندرية السلامة والصحة المهنية المعايير البيئية الملاحة البحرية سلع استراتيجية متابعة الرصدات الجومائية

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