المدير الرياضى لـ بروسيا دورتموند: بيلينجهام لا يمكن تعويضه

علق سباستيان كيهل، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، على احتمالية رحيل الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ملعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات بيلينجهام الهدف الأهم لأكبر أندية العالم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن آخر التطورات تشير إلى اقترابه من الانتقال لفريق ريال مدريد الإسباني.

وقال كيهل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس النسخة الألمانية: "جود بيلينجهام لاعب لا يمكن استبداله، بالنسبة لمكانته وجهده هو لاعب لا يصدق، لا يمكن استبداله حتى بالكثير من الأموال".

وشارك بيلينجهام في 42 مباراة بقميص بروسيا دورتموند خلال الموسم الجاري، وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

وأضاف:"إذا كان جود سيرحل فمن الممكن لنا أن نحصل على الكثير من الأموال وفقًا لأسعار سوق الانتقالات".

وانتقل جود بيلينجهام لصفوف فريق بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من فريق برمنجهام الانجليزي، بعدما بدأ مسيرته في شباب الفريق تحت 19 عامًا وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2019.

وشارك بيلينجهام في 132 مباراة بقميص بروسيا دورتموند، منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 24 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق.

كما لعب 177 مباراة منذ انطلاق مسيرته، وسجل 28 هدفًا وصنع 27.