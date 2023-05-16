مصر تواصل استقبال العائدين من السودان وتوفير الخدمات لهم

كشف مصطفى سعد، مراسل فضائية "dmc"، عن تفاصيل الجهود المبذولة من الدولة لعودة المصريين من السودان من خلال معبري قسطل وأرقين.

وقال مراسل "dmc"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، إن عمليات استقبال العابرين والوافدين عبر معبرين قسطل وأرقين، والجهود المصرية مستمرة متمثلة في وزارة الصحة، ويتم الدفع بالكوادر الطبية.

رصد حركة القادمين من السودان عبر المنافذ الحدودية

وأشار مراسل الفضائية، إلى أن وزارة الصحة مستمرة في تقديم جهودها من خلال العيادات المتنقلة والخدمات الطبية المتميزة، والكوادر الطبية التي دفعت بها وزارة الصحة منذ أمس وأطباء الدعم النفسي لكل الأسر من المصريين والأشقاء السودانيين والعرب والأجانب.