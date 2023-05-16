الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاوضات متقدمة بين أسنسيو وريال مدريد لتجديد العقد

ماركو أسنسيو
ماركو أسنسيو

كشفت تقارير صحفية، عن موقف ماركو أسنسيو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، من تمديد عقده مع النادي الملكي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أسنسيو مع ريال مدريد بحلول 30 يونيو 2023، أي أنه في فترة تسمح له بالتوقيع لأي فريق منذ شهر يناير الماضي.


ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي "سكاي سبورتس" المختص بالانتقالات، فإن أفضلية ماركو أسنسيو هي تمديد عقده مع ريال مدريد.

وأشار إلى أن هناك اهتمام من الأندية الانجليزية والإيطالية للحصول على خدماته في صفقة انتقال حر.

وتجري مفاوضات متقدمة بين أسنسيو وريال مدريد لتمديد عقده، الأمور لم تكتمل بعد ولكن المناقشات مستمرة بين الطرفين.

ماركو أسنسيو بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ريال مايوركا وانتقل لفريق تحت 19 عامًا في صيف عام 2012، ثم صعد لفريق الرديف في الصيف التالي قبل أن ينتقل للفريق الأول في صيف 2014.

وانتقل أسنسيو لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015، وخرجت معارًا لفريق إسبانيول في الصيف ذاته وعاد للفريق في صيف 2016.

ولعب ماركو أسنسيو 282 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق وسجل 61 هدفًا وصنع 32 لزملائه في الفريق، من أصل 375 مباراة لعبها خلال مسيرته وسجل 72 هدفًا وصنع 56.

ماركو أسنسيو ريال مدريد أسنسيو عقد أسنسيو الدوري الاسباني

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