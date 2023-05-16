"ديلي ميل": أرسنال يستعد لبدء مفاوضات التعاقد مع ديكلان رايس

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لبدء المفاوضات مع ديكلان رايس، لاعب وسط فريق وست هام يونايتد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ديكلان رايس يلعب ضمن صفوف وست هام منذ تصعيده من فريق تحت 21 عامًا من صيف عام 2017.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن أرسنال يستعد لبدء مفاوضات مع ديكلان رايس، مشيرة إلى أن مسئولي أرسنال يتطلعون لفك قيود الانتقالات قبل عودتهم لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أرسنال يستعد لتقديم عرض لضم رايس مقابل 90 مليون جنيه استرليني.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته بشباب فريق تشيلسي، وانتقل لنفس المرحلة العمرية بفريق وست هام يونايتد في صيف 2013، ثم صعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2015 قبل أن يتم تصعيده لفريق تحت 21 عامًا في الصيف التالي.

وسبق أن كشفت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة وست هام ترغب في الحصول على عرض بمبلغ 120 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من ذلك قد تقبل إدارة النادي اللندني برحيل اللاعب مقابل الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى انتقال لاعب.

كما يتنافس نادي مانشستر يونايتد مع أرسنال على التعاقد مع ديكلان رايس، وفقًا لسكاي سبورتس.