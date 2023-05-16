هتك عرضها.. النيابة تحيل عاطلا استغل معاقة في التسول بالظاهر

أمرت نيابة الظاهرة الجزئية، الثلاثاء، إحالة عاطل، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه باستغلال طفلة في التسول والتعدى عليها والتنمر بها لضعف قواها الجسدية.

وقال المتهم إنه وجد الطفلة في الشارع دون أهل وملابسها متسخة ففكر في أخذها إلى منزله واستخدامها في التسول؛ نظرا لأنها تعاني من إعاقة ذهنية ولا تفهم كلامه بسهولة فبدأ في ضربها ثم هتك عرضها دون أن تعلم ماذا يفعل، و استغل شكلها وحالتها في التسول واستجداء المارة.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن استغلال أحد الأشخاص طفلة فى أعمال استجداء المارة والتعدى عليها والتنمر بها لضعف قواها الجسدية وعدم وجود مأوى لها، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبصحبته الطفلة "المجنى عليها".

وبسؤالها أقرت بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وأيد ما جاء بأقوال المجنى عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.