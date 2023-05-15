"أين مكان الجنة؟".. علي جمعة يجيب عن سؤال طفل على الهواء

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، على سؤال طفل عرض عليه على الهواء، عن مكان الجنة.

وقال “جمعة” خلال حديثه ببرنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس": "الكون الذى خلقه الله سبحانه وتعالى منه ما نراه، وهى الأرض التى نعيش عليها، وده اسمه المُلك، وهو كل ما ندركه بحسنا المعتاد، وخارج هذا النطاق موجود حاجات أخرى ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنها مثل الجن والملائكة والعرش والجنة والنار، كل هذا اسمه الملكوت، وهو ما لا يدركه الإنسان بحسه المعتاد، والجنة فى الملكوت".

وأردف: "طبعا الملكوت ممكن يدرك بحاجة تانى خارج المعتاد وهم الأنبياء، منهم من رأوا الملائكة والجن، فلما حصل مع سيدنا موسى لما كلم ربنا، فخر صعق، وكمان مثلما حدث مع سيدنا محمد فى المعراج، وهذا حس خاص لذلك تجد فى السيرة إن سيدنا النبي شق صدره عشان يتحمل رحلة المعراج والوحي، وهو بشر مثلنا لكن يوحى إليه".

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