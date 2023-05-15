طواف الإمام: أول صورة لشيخ الأزهر أثناء أداء مناسك العمرة

تداول رواد مواقع التواصل صورة للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وهو يؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي.

وفور نشر صورة الإمام، حظت اللقطة بردود فعل إيجابية تعبر عن حب المصريين لشيخ الأزهر الشريف ومكانته في قلوب المسلمين.

كان الإمام الأكبر استقبل في مكتبه بمقر مشيخة الأزهر، الخميس الماضي، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأعرب شيخ الأزهر، عن تقديره لما يقوم به قضاة مصر من واجب وطنيٍّ في ضمان العدالة بين المواطنين، مشددًا على الدور المهم الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وسيادة القانون، متمنيًا لسيادته النجاح والتوفيق في مهامه وأعماله.