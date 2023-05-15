الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

طواف الإمام: أول صورة لشيخ الأزهر أثناء أداء مناسك العمرة

الإمام الأكبر
الإمام الأكبر

تداول رواد مواقع التواصل صورة للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وهو يؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي.

وفور نشر صورة الإمام، حظت اللقطة بردود فعل إيجابية تعبر عن حب المصريين لشيخ الأزهر الشريف ومكانته في قلوب المسلمين.

كان الإمام الأكبر استقبل في مكتبه بمقر مشيخة الأزهر، الخميس الماضي، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأعرب شيخ الأزهر، عن تقديره لما يقوم به قضاة مصر من واجب وطنيٍّ في ضمان العدالة بين المواطنين، مشددًا على الدور المهم الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وسيادة القانون، متمنيًا لسيادته النجاح والتوفيق في مهامه وأعماله.

FB_IMG_1684179083558
FB_IMG_1684179083558
أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الأكبر برنامج الإمام الطيب أحمد الطيب برئاسة فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

دولة تفى بوعودها.. «الدستور» تتابع تسليم وحدات العائدين لـ«مثلث ماسبيرو» بعد التطوير

خبير زراعى: الدولة ماضية فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى (حوار)

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لبناء وعى العاملين بجامعة المنصورة (صور)

عمر حسين يحصد ثاني ذهبية في البطولة الأفريقية للمصارعة

الهيئة القومية للبريد توضح موقف درج مكتب بريد الأخيوة

“عم إدريس” يلحق بزوجته.. وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي