نائب محافظ القاهرة فى جولة تفقدية لأعمال الإزالة بحى الخليفة (صور)

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة، بحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي، وبالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية و المعنية و القوات الشرطية تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة، وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين طبقًا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأوضحت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه تم اليوم استكمال أعمال الإزالة بمنطقة عرب اليسار، حيث تم استكمال أعمال الإزالة بعقارات درب الشيخ عبدالله وزقاق الصادق من درب داود الكبير، وتم هدمهم بصورة جزئية، وجاري استكمال الأعمال، وبذلك يكون إجمالي العقارات التي تم هدمها لسطح الأرض عدد ٩٩ عقارًا وعدد ٤ عقارات بصورة جزئية، حيث تشمل المرحلة الأولى بعد استئناف الأعمال إزالة ٤٢ عقارًا تم هدم ٢٨ عقارًا كليًا والباقي عقارات تم إخلائها من قبل.

ووجهت سيادتها بالعمل على قدم وساق طبقًا للخطة الموضوعة والالتزام بجدول الأعمال للانتهاء منها، تمهيدًا لأعمال التطوير، كما شددت على الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة أولًا بأول وبصورة يومية لكافة المستجدات وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تعوق الأعمال باعتبارها أحد أهم الملفات التي تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة .

الجدير بالذكر، أن منطقة عرب اليسار تقع بالقرب من ميدان السيدة عائشة وقبل قلعة صلاح الدين الأيوبي في طريق صلاح سالم وهي منطقة تابعة لحي الخليفة بالقاهرة، ويعد هذا الحي من الأحياء القديمة والذي يحتوي على عدد من العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط والذي تجرى به الإزالات ضمن التطوير الملحق بالقاهرة التاريخية.

وتأتي الأعمال في إطار أعمال تطوير المناطق التاريخية ومحيطها ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالي لها.

نائب محافظ القاهرة فى جولة تفقدية لأعمال الإزالة بحى الخليفة

نائب محافظ القاهرة فى جولة تفقدية لأعمال الإزالة بحى الخليفة

نائب محافظ القاهرة فى جولة تفقدية لأعمال الإزالة بحى الخليفة