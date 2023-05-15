هل تشعل الصواريخ بعيدة المدى الحرب بين روسيا والغرب؟

أكدت صحيفة آسيا تايمز الصينية، أن جولة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوروبية تهدف إلى تجديد ترسانة أوكرانيا وبناء دعم سياسي، مسلطة الضوء على رد الفعل الروسي من الدعم الغربي لأوكرانيا بالصواريخ.

وانطلق فولوديمير زيلينسكي في جميع أنحاء أوروبا بقائمة تسوق طويلة، حيث سيعود الرئيس الأوكراني إلى بلاده ومعه الكثير مما يريده - ولكن ليس بالطائرات المقاتلة الغربية التي يسعى للدفاع عنها ضد الهجمات الجوية الروسية.

ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا فبراير 2022، قام الغرب بتسليم كييف أسلحة أكثر قوة من أي وقت مضى لمساعدتها في الدفاع عن أراضيها واستعادة الأراضي المفقودة، وهو ما آثار ردود فعل روسية تجاه الغرب والتي كانت منها قطع إمدادات الغاز وتدهور الأوضاع المعيشية في الغرب.

وبحسب التقرير فقد وعد القادة الأوروبيون زيلينسكي بترسانة من الصواريخ والدبابات والطائرات بدون طيار خلال زيارة عاصفة استمرت ثلاثة أيام لإيطاليا والفاتيكان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وسعت إلى تجديد إمدادات الأسلحة الأوكرانية المستنفدة قبل هجوم الربيع الذي طال انتظاره والذي كان يهدف إلى الانقلاب مد الحرب.

أهداف الزيارة الأوروبية

وبحسب التقرير، فقد كانت الزيارة تهدف إلى تعزيز الدعم السياسي والعسكري الأوروبي على المدى الطويل، لضمان قدرة أوكرانيا على الحفاظ على أي أرضية تستعيدها والضغط من أجل سلام ملائم.

وقال جاستن كرامب، قائد دبابة بريطاني سابق يرأس شركة الاستشارات الأمنية Sibylline: “عليهم أن يُظهروا في هذا الصراع على المدى الطويل وأنهم قادرون على الحفاظ على هذا الجهد”.

وأقنعت الدبلوماسية الدولية النشطة لزيلنسكي على مدى 15 شهرًا من الحرب الحلفاء الغربيين لأوكرانيا بإرسال أسلحة أكثر قوة من أي وقت مضى ، من دبابات ليوبارد الألمانية إلى أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية وصواريخ ستورم شادو كروز من المملكة المتحدة.

وأفاد التقرير أن الضغط على قضيته للقادة الأوروبيين شخصيًا يظهر ثقة زيلينسكي المتزايدة بالسفر إلى الخارج.

وقال باتريك بوري، المحاضر البارز في مجال الأمن في جامعة باث، إنها أيضًا محاولة للحصول على "بطه على التوالي" في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لمحاولة استعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

قال بيري إنه إذا شنت أوكرانيا هجومًا "ولم تسر الأمور على ما يرام ، فقد يكون هناك تراجع في الدعم والمزيد من الضغط للتفاوض، مشيرا أعتقد أنه يحاول فقط الارتباط لأطول فترة ممكنة بقدر ما يمكنه من الدعم من الغرب ".

وتعهدت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الاثنين، بتقديم مئات صواريخ دفاع جوي إضافية ، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر (120 ميلاً).

وقالت فرنسا، حيث التقى الزعيم الأوكراني بالرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأحد، إنها ستزود أوكرانيا بعشرات الدبابات الخفيفة والعربات المدرعة إلى جانب أنظمة دفاع جوي غير محددة.

كما زار زيلينسكي ألمانيا لإجراء محادثات مع المستشار أولاف شولتز، الذي كان إحجامه الأولي عن تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة مصدر إحباط في كييف. الآن، أصبحت ألمانيا واحدة من أكبر موردي الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك الدبابات القتالية ونظام الدفاع الجوي IRIS-T SLM المتطور.