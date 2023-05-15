الإثنين 15 مايو 2023
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سياسي

نقيب المحامين يوجه بأرشفة ملفات القيد بالنقابة إلكترونيًا

عبدالحليم علام
عبدالحليم علام

أصدر نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، توجيهاته بحفظ وأرشفة جميع ملفات المحامين الخاصة بالقيد في جداول النقابة العامة عن طريق الماسح الضوئي، لجميع الملفات القديمة والحديثة، منذ قيد المحامي أول مرة، وما يقدمه لاحقًا من مستندات عند تعديل القيد؛ حفاظًا عليها من التعرض للتلف أو العبث.

جاءت التوجيهات عقب معاينة النقيب العام لمخازن الملفات التي أصابها التلف منذ سنوات، وحرصًا منه على الأوراق والمستندات الخاصة بالمحامين؛ قرر إنشاء لجنة لجمع الملفات منذ بداية عمل النقابة، وما يستجد من مستندات ومسحها ضوئيًا، وأرشفتها إلكترونيًا.

وتنفيذًا لتوجيهات النقيب العام، بدأت اللجنة في جمع الملفات كافة من مخازن أكتوبر، والسيدة زينب بمخزن واحد، لإعادة تغليفها من جديد، ومعالجة التالف منها، وأخذ صورة ضوئية لكل مستندات الملف الواحد، وأرشفتها إلكترونيًا، إلى جانب أرشفة كافة الملفات الجديدة بأحدث الطرق، لسرعة استرجاعها في أي وقت، وحفاظًا عليها من أي تلف.

نقيب المحامين عبدالحليم علام اتحاد المحامين العرب جداول النقابة العامة القيد

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