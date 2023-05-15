الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 18 مشروع مياه شرب في بيلا بكفر الشيخ

مشروع مياه شرب
مشروع مياه شرب

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بيلا، وأدائها المتميز في تنفيذ 18 مشروع لتطوير ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين بنطاق مركز ومدينة بيلا، بتكلفة 17 مليون جنيه، يتم تنفيذها بمعرفتها أو استلامها من الجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظة، بإشراف اللواء حسن عبد الغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

واستعرض وائل الخواجة، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببيلا، مجهودات الشركة من الفترة يونيو 2022 وحتى مايو 2023، مشيراً إلي نجاح الشركة في الانتهاء من المشروعات القومية المرتبطة بإحلال وتجديد الخطوط والروافع والمحطات، ما كان له الأثر الأكبر في نجاح المخطط العام المشروعات والانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد، تنفيذا لتوجيهات اللواء حسن عبد الغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتذليل كافة العقبات وتوفير البدائل البديلة لحل المشكلات.

وقال مدير شركة مياه الشرب ببيلا، إنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد هبوط فرعه صرف صحي موجودة بشارع 23 يوليو منطقة مياه بيلا، وتغيير خطوط الكلور المبدئي والنهائي بمحطة مياه إبشان، وأعمال إحلال وتجديد خطوط المياه المغذية لقرى «الأرنب - أبو رفاعي - أبو أرز»، وأعمال تغيير غرفة المحابس والخطوط الاسبستوس بشوارع مدينة بيلا «ش 23 يوليو - ش 26 يوليو - ش السويس - ش عبد المنعم رياض».

ولفت «الخواجة» في تقريره إلي مشاركة الشركة في صيانة خطوط مياه الشرب ببيلا مصرف البلبمون، لزوم عمل عمرة لطلمبات رئيسية رقم 2 و3 برافع صرف صحي رقم 2 ببيلا، وصيانة مأخذ محطات الجرايدة وتركيب أجهزة كلور بعنبر الكلور، وصيانة سحب الطلمبات لمحطة الجرايدة 140 ل/ث، وصيانة خط طرف 14 بوصة مرشحة محطة الجرايدة 3.

وأشار إلى مشاركة الشركة في إحلال وتجديد الوسط الترشيحي للمرشحات محطة الجرايدة 100 ل/ث، وإحلال وتجديد الوسط الترشيحي للمرشحات محطة الجرايدة 140 ل/ث، وإحلال وتجديد مرشحات محطة مياه إبشان، وإحلال وتجديد لوحات التوزيع بمحطة مياه إبشان.

واختتم رئيس شركة المياه تقريره عن الانتهاء من أعمال إنشاء الخط المغذي لمستشفي بيلا المركزي الجديد، والتوصيلات المنزلية بطريق عزبة الأرنب بقرية حاذق وتطهير البيارات بشبكة الصرف الصحي بمدينة بيلا رافع رقم 2 و3، بجانب أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب شارع النيل بمدينة بيلا.

بيلا مياه الشرب كفر الشيخ مشروعات محافظ كفر الشيخ

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