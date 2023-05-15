السفير الفلسطينى بالقاهرة: نشكر مصر على دعمها المستمر والمتواصل لشعبنا

قدم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، مساء اليوم الإثنين، لمصر الشقيقة الكبرى رئيسًا وحكومة وشعبًا والخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية النشطة، خالص الشكر ووافر الامتنان لكل ما يقدمونه من دعم سياسي واقتصادي ومادي ومعنوي المستمر لكفاح الشعب الفلسطيني المشروع.

وقال اللوح خلال فعالية الذكري الـ75 للنكبة الفلسطينية، قبل قليل، إن الشكر الكبير باسم فلسطين رئيسًا وحكومة وشعبًا والفصائل أيضًا للرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقفه الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وآخرها وقف العدوان الدموي الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعادة تدمير ما دمره الاحتلال وبناء ثلاث مدن مصرية في قطاع غزة بجانب علاج الجرحي والمصابين.

السفارة الفلسطينية تنظم فعالية لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية الـ75

وتنظم السفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين، فعالية إحياء الذكرى الـ75 عامًا للنكبة الفلسطينية.

وانطلقت الفعالية الخاصة بذكرى النكبة تحت عنوان: "النكبة جريمة مستمرة.. والعودة حق"، بحضور عدد من الساسة الفلسطينيين والمصريين وممثلين عن وزارة الخارجية المصرية.

ويصادف اليوم، الذكرى الـ75 على النكبة الفلسطينية وتشريد وتهجير الآلاف من الفلسطينيين، ويحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة على أمل العودة مرة أخرى لديارهم وأرضهم.