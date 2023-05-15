شرط اللغة والخبرة.. هيئة الأنفاق تطلب موظفين لمناصب قيادية

بدأت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تلقى طلبات شغل وظائف شاغرة لدى الهيئة القومية للأنفاق، فى العديد من التخصصات القيادية، وهى: رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية، مدير عام الشئون المالية، مدير عام الأعمال الكهربائية، مدير عام المكتب الفن، مدير عام التكييف والتهوية.

يستمر التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها بين يومى 2023/05/07 حتى 2023/06/06، وتقدم الطلبات الاتصال إلى مقر الأمانه الفنيه للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة القومية للأنفاق (مجمع رمسيس– ميدان رمسيس– القاهرة) إدارة شئون الخدمة– الدور الرابع.

وترفق طلبات شغل تلك الوظائف ببيان حالة وظيفية معتمد موضحًا به (التأهيل العلمى والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الآداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافيه التى شغلها المتقدم- الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

مقترح تطويري وافٍ لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

شهادة من الإدارة القانونية بالجهة التابع لها المتقدم معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية .

شهادة من وزارة الصحة والسكان / وزارة التضامن / التأمين الصحى -تفيد سلبية تحليل تعاطى المخدرات.

صورة من شهادة الميلاد الرقم القومى + صورة بطاقة الرقم القومي .

صورة شهادة عضوية نقابة المهندسين.

صحيفة الحالة الجنائية - عدد (6) صور شخصية مقاس 4X6 حديثة.

شهادة من وزارة الصحة والسكان / وزارة التضامن / التأمين الصحى تفيد سلبية تحليل تعاطى المخدرات.

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من اصل و 6 نسخ وتسلم باليد للأمانه الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فى موعد غايته شهر من تاريخ النشر.

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأول "أ"، أو قضاء مدة بينية مقدارها 17 عامًا على الأقل فى وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، بالإضافة إلى إجادة اللغة الأجنبية وعلوم الحاسب.