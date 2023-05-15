الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بحضور جماهيري.. منتدى الإبداع يستضيف الناقد والشاعر هشام زغلول

منتدى الابداع
منتدى الابداع

احتفى منتدى الإبداع الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالناقد الدكتور هشام زغلول، مدرس النقد الأدبي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، أداره الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى.

وتضمن الحوار إنتاج هشام زغلول الشعري والنقدي، لا سيما ترجمته لكتاب "النقد الثقافي ونظرية ما بعد الحداثة لفينسنت ليتش" الصادر عن المركز القومي للترجمة مؤخرا، وهو الكتاب الذي لاقى صدى كبيرا في أوساط المهتمين بالنقد الثقافي والمشتغلين بالنقد الأدبي مصريا وعربيا. 

كما تحدث زغلول عن علاقته بأساتذته في قسم اللغة العربية، خاصة الناقد الكبير الراحل الدكتور جابر عصفور، وتأثره الكبير به خلال رحلة إشرافه على رسالة الدكتوراه التي أنجزها د. هشام زغلول العام الفائت، كما تناول اللقاء رحلة ترجمة كتاب النقد الثقافي، وسمات المترجم ومواصفاته، والآلية التي ينبغي أن يعتمدها المترجمون في اختيار الكتب التي يسعون إلى ترجمتها، وكذلك خطوات الحصول على حقوق الترجمة العربية للكتب المترجمة.

وقد لقيت هذه الفاعلية اهتماما كبير من قبل المهتمين بالحقل النقدي ومحبي إنتاج زغول على المستويين النقدي والشعري من أساتذة وتلاميذ، امتلأت بهم قاعة مركز الإبداع الفني التي نظمت فيها تلك الفاعلية، لمتابعة الحوار الذي دار بين الكاتب الصحفي طارق الطاهر والناقد هشام زغلول، وانتهى اللقاء بمجموعة من التساؤلات التي طرحها الحضور، وإلقاء زغلول قصيدة كان قد كتبها وهو في الفرقة الأولى إبان دراسته في قسم اللغة العربية.

يذكر أن هشام زغلول له العديد من الترجمات المنشورة والدراسات النقدية المهمة، فضلا عن إنتاجه الشعري الجاد.

يأتي ذلك ضمن فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية، لنشر المعرفة ورفع والوعي، وبناء الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ويواصل الصندوق تقديم فعالياته في كافة الفروع الخاصة به.

صندوق التنمية الثقافية الناقد الدكتور هشام زغلول الكاتب الصحفي طارق الطاهر النقد الثقافي قسم اللغة العربية رسالة الدكتوراه مركز الابداع الفني

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