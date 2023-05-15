إحباط محاولة لترويج 74 ألف لتر بنزين في السوق السوداء بالبحيرة

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بالمحمودية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

و أسفرت الحملة عن ضبط محطة تمويل سيارات قامت بتجميع 57 الف لتر بنزين 80 وكمية 17 ألف لتر بنزين 92 والتصرف في 2500 لتر سولار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قاد الحملة محمد عبد العال وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وياتى ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية علي محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من إلتزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب بها أو الإمتناع عن البيع بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.