الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يستمر حتى الخميس.. قصور الثقافة تقدم "عادلون" على مسرح الإقليمية ببورسعيد

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهد مسرح الإقليمية ببورسعيد، انطلاق أول أيام العرض المسرحي "عادلون؟"، للفرقة الإقليمية المسرحية ببورسعيد، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويستمر العرض حتى الخميس المقبل.

تدور الأحداث بدولة روسيا في عام 1901 حيث المنظمة الثورية التابعة للحزب الاشتراكي وتتكون من 5 أشخاص لكل منهم دور معين في تنفيذ خطة لإنجاح مخطط الثورة، "بوريا" هو قائد المنظمة والأكبر سنا وخبرة، "يانك" هو الذراع الأيمن ومنفذ العمليات والاستطلاعات، "دورا" المسؤولة عن تصنيع القنابل، "أليكس" وهو المسؤول عن رسم الخطط والخرائط، "ستيبان" وهو الشخص العنيف المنضم حديثا للمنظمة.

العرض عن رواية "الأبرار" للكاتب ألبير كامو، إعداد خالد توفيق، ومحمد رزق، تصوير وجرافيك عمرو ميكانو، ديكور إسلام جمال، مخرج مساعد عصام محمد، مخرج منفذ عبد الرحمن خلاف، إخراج أحمد يسري، أداء تمثيلي: مصطفى العوضي، إبراهيم هيكل، مصطفى ناصر، ليلى عبد القادر، أحمد سعد، ساجد النيلي، محمد رزق، محمد جمعة، عمر ياسر، مصطفى سعد، محمد نصر، مازن هاني.

"عادلون؟" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

وتستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، لإجازة فصل الصيف بالمدارس، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، التي تجوب بها الهيئة محافظات وقرى أقاليم مصر، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة في هذا الإطار مجموعة من القوافل الثقافية، تتجه إلى المناطق المحرومة ثقافيًا، لتقديم لهم خدمات متنوعة، والكشف عن المواهب من أبناء تلك المواهب وتنميتها ورعايتها، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية للمواطن، والحفاظ على أبناءها من الأفكار الظلامية.

مسرح الإقليمية ببورسعيد العرض المسرحي عادلون روض شرائح المسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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