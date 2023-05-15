رئيس جامعة سوهاج يجتمع مع أعضاء لجنة اللوائح التابعة لوزارة المالية

اجتمع الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء لجنة اللوائح التابعة لوزارة المالية، والمشكلة برئاسة طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وذلك لاستعراض اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد هريدي رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية، سعيد عبدالمحسن رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الإدارة العامة للحسابات والموازنة بالجامعة، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة.

وأكد أهمية الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، التي تعد بمثابة بيت خبرة لخدمة قضايا المجتمع في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية أو البيئية والاجتماعية والبشرية، مضيفاً أن الجامعة تمتلك ٤٩ وحدة ومركز ذات طابع خاص، لتشمل كافة المجالات والتخصصات العلمية والبحثية والإنتاجية، التي تسهم فى تحسين العملية التعليمية، وزيادة الموارد الذاتية للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات ومنها لائحة مركز المؤتمرات، ودار الضيافة، ولائحة المركز الإقليمي لصحة المجتمع، حيث تمت الموافقة على تعديل بعض أهداف اللائحتين تمهيداً لاستصدار قرارات باعتمادها.

حضر الاجتماع كل من عبدالفتاح عباس رئيس شعبة بقطاع الحسابات الختامية، أحمد مرزوق مدير عام بالإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية، سحر كليب مدير إدارة الموازنة هيئة الخدمات الحكومية، سونة زغلول رئيس شعبة الاستحقاقات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمد ندا مدير عام بالإدارة المركزية، الي جانب كل من راندا عبداللطيف، عزة رشدي، سناء جعفر، محمد فتحي مديرى العموم بالادارة المركزية للخبرة المالية.

فيما نظم مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة بجامعة سوهاج رحلة ترفيهية، وذلك للطلاب ذوى الإعاقات المختلفة (بصرية ، سمعية، حركية وذهنية).

وقال رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تسعى جاهدة لتسخير كل الإمكانات من أجل احتواء طلاب ذوى الإعاقة، ودمجهم مع باقي شرائح المجتمع، والتعرف على الجانب الآخر من شخصياتهم، إلى جانب مشاركتهم بمختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والتثقفية بالجامعة.

وأضاف الدكتور عماد الصوينع مدير المركز أن الرحلة تضمنت عددا من المسابقات الترفيهية والثقافية، ثم انطلق الطلاب للترفيه والاستمتاع بالألعاب الترفيهية لنهاية الرحلة، كما قاموا بتقديم فقرات فنية، ومنها العزف الموسيقي المنفرد من الطالب بيتر نبيل نصحي والغناء من الطالبة فرحة رمضان، لافتاً إلى أن الطلاب أعربوا عن رضاهم وسعادتهم لتنفيذ هذه الرحلة قبيل اختبارات نهاية الفصل الثاني كنوع من تخفيف الضغوط.

وأضافت الدكتورة سلمي عبدالمنعم نائب مدير المركز أن إدارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم للمركز، ليقوم بتقديم خدماته للطلاب ذوي الإعاقة علي أكمل وجه، مشيرة إلى أنه رافق الطلاب الصم بالرحلة الترفيهية كلاً من عبداللطيف خميس وأمل البارودي مترجمي لغة الإشارة، ورافق الطالبات المكفوفات كل من الطالبة نسمة محمود صديق الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الآداب والطالبة سارة كمال الطالبة بالفرقة الأولي بكلية الآثار.