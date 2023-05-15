برلمانى عن أولى جلسات الحوار الوطنى: "كانت عرسًا ديمقراطيًا" (فيديو)

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن ما حدث أمس في جلسات الحوار الوطني، أكد بما لا يدع مجالًا للشك أهمية الحوار وجودة مخرجاته، والجميع يعبر عن رأيه وأيديولوجيته.

تفاصيل القضايا التى يناقشها المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى

وأضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جلسة الأمس كانت مبشرة وردت على كثير من التساؤلات التي تدور حول جدية الحوار من عدمه، وكانت الجلسة عبارة عن عرس ديمقراطي حقيقي، منوهًا بأن جلسات المحور الاقتصادي ستنطلق غدًا وتناقش ملفات الصناعة والزراعة والاستثمارات الحكومية والخاصة وكل ما يتعلق بالاقتصاد المصري.

وأوضح عضو مجلس النواب أن جلسة الغد سيتم فيها الحديث عن المستثمرين وما معوقات الاستثمار في الدولة وكيفية إزالة العقبات البيروقراطية تجاه الاستثمار وكيفية الارتقاء بالمشروعات الصغيرة إلى مشروعات كبيرة وغلاء الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق وسعر الصرف وكيفية توفير العملة الصعبة وغيره من الملفات.