الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يتولى موسيمانى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم المقبل؟

موسيماني
موسيماني

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل المفاوضات مع بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد أوسوريو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق للنادي إنهاء العقد بدون التمديد لموسم إضافي دون دفع أي شروط جزائية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن إدارة الزمالك مرحبة بالأمر ومتحمسة للتعاقد مع موسيماني؛ في ظل النجاحات التي سبق وحققها مع الأهلي.

ولفت إلى أن المسئولين في الزمالك يرون أن موسيماني يمتلك شخصية قوية وهو ما يحتاجه الفريق بشدة في الوقت الحالي للحفاظ على حالة الانضباط؛ بسبب بعض المشاكل الموجودة داخله.

وأعلن موسيماني، في وقت سابق، عن رحيله عن صفوف أهلي جدة، بعدما قاد الفريق للتأهل لدوري روشن والصعود من دوري الدرجة الأولى.

ويواصل الزمالك تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة أسوان فى الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

اهلي اجتماع أهلي جدة السعودي إدارة الزمالك ادي الزمالك الانضباط

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هل يتولى موسيمانى القيادة الفنية للزمالك بداية من الموسم المقبل؟

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