السبت.. ضي المهندسين يحتضن الفنانين السودانيين ونادر هلال وفتحي عبدالسلام

ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء السبت المقبل، بجاليري ضي المهندسين، معارض تشكيلية لعدد من الفنانين السودانيين ومعهم الفنانين نادر هلال وفتحي عبد السلام.

تستمر المعارض لمدة ثلاثة أسابيع بقاعات ضي الأربع، ويأتي المعرض الأول للفنانين السودانيين تضامنا مع مأساة الشعب السوداني الشقيق، ويشارك فيه الفنانون عوض أبوصلاح وعمر صبير والشيخ إدريس وعمرو كمال والطيب الحضيري وعاطف الحاج وحاتم مدني وسلوي محمد وسارة عاصم ومعتز حمدان وكمال هاشم وصباح جبارة.

يقول هشام قنديل، إن الفنانين السودانيين المشاركين نماذج رائعة للحركة التشكيلية السودانية القوية والتي تتميز بانتمائها للبيئة والتراث السوداني الإفريقي بشكل معاصر.

والمعرض الثاني للفنان المبدع نادر هلال الذي شارك في العديد من المعارض داخل مصر وخارجها وأقام أكثر من معرض شخصي ويضم معرضه حوالي 40 لوحة بأحجام مختلفة تظهر قدراته اللونية والتعبيرية ويلعب الإنسان دور البطولة في أعماله، ويأتي المعرض تحت عنوان "ذات".

أما المعرض الثالث فهو للفنان الكبير الدكتور فتحي عبدالسلام أحد أبرز الفنانين الفوتوغرافيين في مصر، وهو المعرض الفوتوغرافي الأول الذي يقدمه ضي، حيث شارك الفنان في العديد من المعارض المحلية والدولة وأقام أكثر من معرض شخصي.

كما تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، معرض "ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير"، في السابعة مساء بعد غد الأربعاء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين 22 من الشهر نفسه.

المعرض نتاج الأعمال الفنية لملتقى مراسم القصير، الذي أقامته الهيئة في نوفمبر الماضي، القومسيير العام للملتقى الفنان الدكتور عماد أبو زيد، ويشارك به الفنانون: أحمد بركات، أحمد الشافعي، آية عبد المنعم، حنفي محمود، طارق الشيخ، عمر الفيومي، محمد بسيوني، محمد الجنوبي، مرفت شاذلي، نجاة فاروق، هبة صالح، ولاء فرج، ويارا حاتم.

ينظم المعرض الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

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