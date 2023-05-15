الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرهان يقيل مدير عام الشرطة السودانية من منصبه

البرهان
البرهان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الإثنين، قرارًا بإعفاء الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة السودانية.

وكلف البرهان الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين بمهام مدير عام قوات الشرطة.

جاء هذا وفقًا لما نشرته القوات المسلحة السودانية، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

البرهان ينهي خدمة سفراء في الخارجية السودانية

وفى وقت سابق اليوم، أصدر عبدالفتاح البرهان، قرارًا بإنهاء خدمة السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي، والسفير حيدر بدوي صادق، من العمل بوزارة الخارجية السودانية. 

كما وجّه البرهان الخارجية السودانية والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.

وأمس الأحد، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارًا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.

كما نص قرار البرهان على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها. 

ووجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان بوضع القرار موضع التنفيذ.

البرهان يحيل عددًا من ضباط الجيش للتقاعد

كما أصدر البرهان قرارًا بإحالة عدد من ضباط الجيش السوداني للتقاعد بالمعاش اعتبارًا من  اليوم، وهم اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد، اللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبدالحميد، العميد الركن أبشر جبريل بلايل، العميد الركن عمر حمدان أحمد حماد.

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