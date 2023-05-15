"العسومى" يلتقى رئيسة برلمان أذربيجان لبحث تعزيز العلاقات

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان ورئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، وذلك في أولى الفعاليات الرسمية للزيارة التي يقوم بها "العسومي" على رأس وفد من البرلمان العربي إلى جمهورية أذربيجان، تلبيةً للدعوة التي تلقاها من رئيسة الجمعية الوطنية الأذرية للمشاركة في الجلسة النوعية الخاصة لبرلمان أذربيجان حول الاحتفال بذكرى مؤسس جمهورية أذربيجان الحديثة حيدر علييف، الذي كان له دور كبير في تعزيز العلاقات العربية والإسلامية مع جمهورية أذربيجان.

وخلال اللقاء، أعرب "العسومي" عن حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان على كافة المستويات، وكذلك تعزيز التضامن بين العالمين العربي والإسلامي والدفاع عن القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمناً الموقف الإيجابي والقوي لجمهورية أذربيجان بشأن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. كما أثنى رئيس البرلمان العربي على الدور النشيط الذي تقوم به السيدة صاحبة غفاروفا به في ظل رئاستها أيضاً للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، معولاً على الدور الكبير للشبكة في دعم قضايا الدول النامية وتحقيق العدالة الدولية المفقودة في كثير من المؤسسات الدولية.

من جانبها، أشادت رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، بالدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي، وحرصه على تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان، مثمنة الدور الفاعل الذي قام به في تأسيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، ونشاطه الملحوظ في اجتماعاتها، مؤكدة أن جمهورية أذربيجان لن تدخر جهداً في دعم القضايا العربية أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وتبادل الجانبان خلال المباحثات وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، وفي مقدمتها ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات، ومستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، وغيرها من التطورات الإقليمية في المنطقة، واتفق الجانبان على أن الدبلوماسية البرلمانية يمكن أن تقوم بدور داعم بشكل كبير لتحقيق الأمن والاستقرار على كافة المستويات.

شارك في وفد البرلمان العربي معالي النائب الدكتور عبدالسلام نصية عضو البرلمان العربي، ومعالي النائبة الدكتورة حنان الفتلاوي عضو البرلمان العربي، ومن الأمانة العامة الأستاذ أحمد طارق.

العسومي ورئيسة برلمان جمهورية أذربيجان

WhatsApp Image 2023-05-15 at 12.22.12 PM