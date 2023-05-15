الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

رئيسة ضمان جودة التعليم سابقًا: جائحة كورونا دفعت مؤسسات التعليم لتبنى الرقمنة

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة هيئة ضمان جودة التعليم السابقة، في المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا نحو تعليم أمني متميز، إن جودة التعليم خاصة في التعليم العالي بصفة عامة، وأشارت إلى أن جائحة كورونا كشفت لنا العديد من العيوب ودفعت الجامعات لتبني المنظومة الإلكترونية.

وأضافت دكتور يوهانسن عيد أن التعليم كان يتمحور حول المعلم والحفظ والتلقين، ثم تحول إلى التعلم المبني على الجدران والمتحور حول المتعلم، ثم شهد التعليم ثورة كبيرة ليتحول في المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي وتعزيز الإدراك والمعرفة.

وأشارت د. يوهانسن عيد إلى أن عصر الرقمنة أتاح للمؤسسات التعليمية أساليب وطرقًا جديدة للتعلم، وأدى إلى تغيير أساليب التقييم من قبل هيئات الجودة، وبدأت المؤسسات التعليمية تعيد تصميم برامجها وتبني أساليب التعليم عن بعد والتحول من الورقى إلى الرقمي.

الدكتورة يوهانسن عيد رئيس هيئة ضمان جودة التعليم سابقا المنظومة الإلكترونية عصر الرقمنة

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