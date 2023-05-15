الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مسن حاول اللحاق بقطار في محطة زفتى بالغربية

قطار
قطار

أصيب مسن باشتباه كسر في الساعد الأيسر وسحجات بالجبهة والقدم اليسرى، حيث اختل توازنه وسقط على رصيف المحطة، أثناء محاولته اللحاق بقطار أسباني بناحية زفتى الغربية في محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ الخدمات الأمنية المعينة على رصيف محطة السكة الحديد عقب تحرك قطار أسباني  (أسوان- القاهرة) من رصيف المحطة حاول أحد الأشخاص اللحاق بالقطار، وسقط ارضًا؛ ما نتج عنه إصابته  بإشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجبهة والقدم اليسرى.

كشفت التحريات  إصابة المدعومسن ، حيث اختل توازنه، أثناء محاولته اللحاق بقطار اسباني؛ ما أدى إلى حدوث إصابته المنوه عنها، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

مسن ة زفتى الغربية محافظة سوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج

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