الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح": فريق مسرحة المناهج يحقق المركز الثالث على مستوى الجمهورية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن العام الحالي شهد إنجازات غير مسبوقة للأنشطة الطلابية بكل نوعياتها، مع مواصلة طلاب مطروح التألق في المسابقات المركزية وحصاد مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية لكل الأنشطة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن فريق مسرحة المناهج التابع  للمديرية حصل على المركز الثالث جمهوريًا في مسابقة مسرحة المناهج في سابقة فريدة لم تحدث من قبل، كذلك نال الفريق المسرحي المركز الرابع علي مستوي الجمهورية في مسابقات الفنون المسرحية بالإضافة إلي حصول الطالبة جنى سعيد حامد بمدرسة العمدة طرام ع بنات علي المركز الرابع في المسابقة القمية للإلقاء المسرحي على مستوى الجمهورية. 

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن تلك المسابقات أشرفت عليها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة، مؤكدًا أن تلك الإضاءة الجديدة تحققت نتيجة عمل مؤسسي تسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر للشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية المسرحية بتعليم مطروح والموجهين الأوائل والموجهين والمدارس والطلاب، تقديرًا لهذا الإنجازات على مستوى الجمهورية، والتي جاءت تتويجًا للأداء المتميز والجهود المثمرة خلال المرحلة الماضية. 

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IMG-20230515-WA0026
IMG-20230515-WA0025
IMG-20230515-WA0025
الفنون المسرحية المركز الرابع على مستوى الجمهورية المسابقات المركزية طلاب مطروح فريق المسرح محافظة مطروح مسرحة المناهج وكيل وزارة التربية والتعليم

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