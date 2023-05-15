الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي  تدريباته، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى فى إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.
وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد منح لاعبى الفريق راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الترجى فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي أقيم في رادس.

ومن المقرر أن يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اجتماعًا مع الجهاز المعاون، من أجل وضع برنامج التدريبات خلال الفترة الحالية حتى موعد لقاء العودة أمام بطل تونس، ويعقبه اجتماع مع اللاعبين لشرح برنامج الاستعداد لمباراة الترجي التونسي.

كما يعقد "كولر" جلسة خاصة أيضا مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، من أجل الاطمئنان على حالات بعض اللاعبين الذين يعانون من الإجهاد كعلي معلول وحسين الشحات، كما يطمئن على الثنائي عمرو السولية ورامي ربيعة بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلى قد حقق فوزاً كبيراً  على الترجى بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ملعب حماد العقربي بتونس.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد وجه الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين، عن فترة عمله بالنادي، والتي حقق خلالها العديد من النجاحات.

حرصت لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وبحضور كل من أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ووليد سليمان نائب مدير القطاع، على إقامة احتفالية للمدير الفني، والتأكيد على تقدير النادي لما قدمه من عطاء طوال فترة تعاقده.

هذا وسوف يقوم النادي بإسناد مهمة المدير الفني للقطاع، إلى أحد أبناء الأهلي أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال التدريب بقطاعات الناشئين.

الاهلى الترجي التونسي إياب نصف نهائى دورى الابطال السويسري مارسيل كولر مران الفريق

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