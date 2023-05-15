710 آلاف جنيه حصيلة إيرادات أفلام عيد الفطر بالسينمات أمس الأحد

انخفضت إيرادات السينما، خلال الساعات الماضية بشكل ملحوظ؛ حيث وصلت الإيرادات الكلية لأفلام عيد الفطر المبارك في شباك التذاكر، أمس، إلى 710,938 جنيه.

إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك

واستطاع فيلم "يوم 13" التواجد في المركز الأول بالإيراد اليومي للأسبوع الثالث على التوالي وجمع الفيلم، أمس الأحد، إيرادات وصلت إلى 273,710 جنيه، والفيلم هو أول فيلم ثلاثي أبعاد روائي طويل في المنطقة العربية، وهو من بطولة شريف منير ودينا الشربيني وجومانا مراد وعدد من النجوم وضيوف الشرف.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "هارلي" بطولة النجم محمد رمضان بإيرادات قدرت بـ177,777، أمس الأحد، والفيلم الجديد من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومن إخراج محمد سامي ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

وجمع فيلم الكوميديا "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أمس، إيرادات بقيمة 129,339 جنيه، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وانخفضت إيرادات فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة الفنان شيكو، أمس، حيث وصلت إلى 73,408 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم الجديد الفنان الكبير سيد رجب والفنان الشابة رحمة أحمد والفنان الشاب مصطفى غريب وعدد من نجوم الكوميديا.

وفي المركز الخامس جاء فيلم النجمة هيفاء وهبي الجديد "رمسيس باريس" محققا، أمس، إيرادات بقيمة 39,659 جنيه والفيلم من إخراج محمد سلام ومحمود حافظ وحمدي الميرغني وعدد كبير من النجوم.

وحقق النجم بيومي فؤاد بفيلمه الجديد "مغامرات كوكو" إيرادات وصلت إلى 10,459 جنيهًا ويشاركه البطولة الفنان خالد الصاوي، بينما تذيل فيلم "ساعة إجابة" القائمة محققًا أدني إيرادات بقيمة 6,586 جنيهًا.