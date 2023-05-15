أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 199 ألفًا و460 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 199 ألفًا و460 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و759 دبابة و7 آلاف و336 من المركبات المدرعة و3 آلاف و137 من النظم المدفعية و562 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و316 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلًا عن 6 آلاف و34 من المركبات وخزانات الوقود، بإلإضافة إلى 407 من المعدات الخاصة و2720 طائرة مسيرة، وإسقاط 973 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.