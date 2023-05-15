الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر توفر دور استضافة مجانية لمرضى السرطان بالإسماعيلية والإسكندرية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة تحت شعار نشعر "بمعاناتكم"؛ لتسليط الضوء على مرضى السرطان الذين يعانون بشكل يومي من صعوبة الوصول للعلاج السليم وجلسات العلاج الطويلة المؤلمة.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أنها الجمعية توفر دور استضافة مجانية بالإسماعيلية والإسكندرية، حيث يتم استضافة المريض وأحد أفراد أسرته من خلال التكفل بمصاريف إقامته كاملة في مدة العلاج.

وأشارت الجمعية إلى أنه يتم العمل على توفير الأدوية الأخرى لهم قدر الإمكان وتوفير جلسات دعم نفسي، وجلسات توعوية لذويهم عن كيفية مساندتهم بشكل مستمر، كما يتم العمل بشكل دائم على توفير المستهلكات اليومية للدار وتوفير احتياجاتهم الأساسية قدر الإمكان.

وأضافت الجمعية، أنه يتم أيضا زيارات مختلفة لهؤلاء المرضى بالتعاون مع المستشفيات الخاصة لعلاجهم وتقديم جلسات الدعم النفسي والخدمات المختلفة لهم عبر الهاتف المحمول.

خطوات التطوع
يقوم المتطوع باستيفاء بيانات استمارة طلب التطوع في مجال بعينه وفقًا لخبراته وإمكاناته والأوقات التي يحددها بنفسه لأداء هذا العمل، وتسجل بسجلات الجمعية بالإدارة المختصة لإدراجها ضمن قاعدة البيانات التي تنظم هذا العمل.

واجبات التطوع

ينبغي على المتطوع بعد قبوله في الهلال الأحمر المصري الالتزام بقواعد العمل التطوعي طبقا لما تحدده الجمعية، إذ يجب عليه المحافظة على أمانة العمل التطوعي في شتى المجالات وعدم إفشاء أسرار المرضى والمتضررين من الكوارث وغيرها، والمحافظة على الأدوات والمعدات المخصصة للأعمال التطوعية، والمشاركة في أعمال الإسعاف والإغاثة الميدانية.

وعن دور الهلال الأحمر المصري خلال جائحة كورونا، أوضحت أنه يتمثل فى عدة نقاط منها:

- تكوين فرق التبرع بالدم.

- إنشاء فرق لم الشمل.

- وجود فرق للتعقيم مدربة ومجهزة في أنحاء الجمهورية، شارك فيها متطوعو وموظفو وأعضاء الهلال الأحمر المصري.

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
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