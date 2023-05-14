الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على إسبانيول بثلاثية ويقترب من حسم الليجا

برشلونة
برشلونة

تقدم فريق برشلونة على مضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2022-2023.

افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لـ برشلونة بهدف أول في الدقيقة 11 من متابعة لعرضية أليخاندرو بالدي، من الجهة اليسرى.

وسجل بالدي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 20 من متابعة لتمريرة زميله بيدري، من الجهة اليمنى.

وعاد ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لـ برشلونة في الدقيقة 41، من متابعة لتمريرة زميله رافينيا من الجهة اليمنى.

وتُنقل مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو – جوليس كوندي – أندرياس كريستنسن – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا – بابلو جافي – روبرت ليفاندوفسكي

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة في مباراة اليوم، كلًا من: عثمان ديمبيلي - فيران توريس -  إيناكي بينا - أنسو فاتي -  ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسيه - سيرجي روبيرتو- إريك جارسيا - بابلو توري - أرناو تيناس.

ويحتاج الفريق الكتالوني، لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، من أجل تحقيق لقب البطولة بشكل رسمي، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، وذلك بعد خسارة أتلتيكو مدريد عصرًا أمام إلتشي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

برشلونة اسبانيول ليفاندوفسكى بالدي بيدري

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