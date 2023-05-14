سيراميكا كليوباترا يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا بالدوري

خيّم التعادل بدون أهداف على لقاء سيراميكا كليوباترا مع ضيفه غزل المحلة، الأحد، في افتتاح مباريات المرحلة الـ28 لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد سيراميكا، الذي حقق تعادله السابع مقابل خسارة وحيدة في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وارتفع رصيد غزل المحلة، الذي أنهى سلسلة هزائمه التي استمرت في مبارياته الخمس الماضية بالمسابقة، إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.