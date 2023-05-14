الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أتلتيكو مدريد يفشل في استعادة وصافة الدوري الإسباني بعد السقوط أمام إلتشي

أتلتيكو مدريد وإلتشي
أتلتيكو مدريد وإلتشي

فشل فريق أتلتيكو مدريد في احتلال المركز الثاني بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعد خسارته أمام مضيفه إلتشي صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز بلنسية على سلتا فيجو 2 / 1، وأشبيلية على بلد الوليد 3 / صفر.

ويدين إلتشي بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيديل شافيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

ورفع إلتشي، الذي كان قد هبط رسميا من دوري الدرجة الاولى، رصيده إلى 19 نقطة في المركز العشرين الأخير، وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 69 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد، الوصيف.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فالنسيا على مضيفه سلتا فيجو 2 / 1.

وتقدم فالنسيا بهدف سجله جاستن كلويفرت في الدقيقة الثامنة، وتعادل سلتا فيجو بهدف سجله هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 60، قبل أن يسجل ألبيرتو ماري هدف الفوز لبلنسية في الدقيقة 88.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين خلف سلتا فيجو صاحب المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق أشبيلية على مضيفه بلد الوليد بثلاثة أهداف نظيفة سجلها رافاييل مير فيسنتي، وأليخاندرو جوميز، وخيسوس كورونا في الدقائق 50 و70 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 47 نقطة في المركز العاشرن، فيما وتوقف رصيد بلد الوليد عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.

اتلتيكو مدريد إلتشي الدوري الاسباني وصافة الدوري الإسباني ريال مدريد

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