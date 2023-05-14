نائب محافظ قنا: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب

قال نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب من خلال دمجهم في منظومة العمل الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب محافظ قنا في فعاليات جلسة منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية تحت شعار "فيما يفكر الشباب .. الحوار من الشباب للشباب" بجامعة جنوب الوادي، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عمر موسى، واستشاري التدريب بوزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد جمال بكري، ومدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية أحمد حسن محمد و100 شاب وفتاة من شباب الجامعات.

وأوضح نائب المحافظ أن فعاليات مُنتدى الحوار الوطني للشباب تتناول 3 محاور رئيسية هي: "السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي" ومن خلالها يُناقش عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، ما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وأضاف أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب من خلال دمجهم في منظومة العمل الوطني وتمكينهم في جميع المجالات وإطلاق عدد من المبادرات والتوجيهات لدعم الشباب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا.