مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية يكشف سبب مناقشة النظام الانتخابى بالحوار الوطنى

قال محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن مناقشة النظام الانتخابي، تعني أن النظام الموجود لم ينتج نظاما نسعد به، والناس لا تشعر أن البرلمان معبر عنهم.

لكل نظام انتخابي إيجابياته وسلبياته

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المنظمة الانتخابية معروفة بالعالم كله، ولكل نظام انتخابي إيجابياته وسلبياته، وشطارة المنتج هو اختيار النظام المناسب لظروف البلد، مشيرًا إلى أن المصلحة الحقيقية للسلطة هي وجود معارضة حقيقية، وأن تجد لها مكانًا بصندوق الانتخابات لتعبر عن نفسها بدلًا من أن تعبر عنه بطريقة أخرى.

وأشار إلى أن دوره هو خلق مساحات مشتركة بين الآراء لأنه لا يوجد صواب كامل أو خطأ كامل، وأن النجاح الحقيقي هو وجود مساحة مشتركة؛ للاتفاق على نظام انتخابي يصلح لفترة محددة ينتج نتاجًا جيدًا ويمكن تغيره بعد ذلك.